Kosovë, gjobiten partitë politike

Shtuar më 09/06/2017, ora 09:45

Disa nga subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, janë gjobitur nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore , përcjell Radio Europa e Lirë .Deri më tani, sipas tyre, gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike kanë arritur në vlerën e rreth 65 mijë euro.Mul Desku, kryesues i Sekretariatit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa , tha se ankesat për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore janë pranuar nga subjektet politike si dhe nga organizatat vendore që merren me vëzhgimin e fushatës Sipas Deskut, shkeljet e rregullave të fushatës zgjedhore , kanë të bëjnë me shkelje të kodit të mirësjelljes, kryesisht vendosja e materialeve zgjedhore në hapësira publike.“Para fillimit të fushatës dhe gjatë fushës të subjekteve politike , gjithsej kemi pranuar 116 ankesa bashkë me apele. Prej 116 ankesa , janë 18 apele të cilat kanë të bëjnë me fazën para fillimit të fushatës zgjedhore ”.“Gjithsej i kemi 98 ankesa që janë parashtruara nga subjektet e ndryshme politike , që kryesisht ju referohen shkeljeve të kodit të mirësjelljes, të Ligjit të shërbimit civil, që ka të bëjnë më bërjen e fushatës zgjedhore të partive politike në këto ditë. Gjobat të shqiptuara ndaj subjekteve politike , gjithsej deri më tani janë 64,700 euro”, thekson Desku.Fushata e subjekteve politike në Kosovë ka filluar më datën 31 maj dhe do të mbyllet më 9 qershor. Më datën 10, është heshtje zgjedhore , kurse më 11 qershor, pritet që qytetarët e Kosovës, me të drejtë vote të votojnë.Mbi 20 mijë vëzhgues vendorë dhe ndërkombëtarë, duke përfshirë këtu edhe subjektet politike , pritet ta vëzhgojnë procesin zgjedhor të 11 qershorit në Kosovë. /albeu.com/