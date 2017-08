Kosovarit gjatë gjykimit në Gjermani i gjendet drogë e fshehur në këpucë

Shtuar më 18/08/2017, ora 22:02

Një shqiptar 22 vjeçar nga Kosova, po gjykohej në Hanover të Gjermanisë për faktin se i ishin gjetur 14 qese të vogla me drogë, shkruan bild.de.Por, gjatë procesit të gjykimit, gjyqtari kishte nuhatur një erë të theksuar droge dhe kishte urdhëruar të bëhej kontroll në sallë, transmeton albinfo.ch.Ajo që u gjet ishte jo pak e habitshme. I riu kishte fshehur një qese të tillë me drogë në atletet e tij. Gjyqtari i ka dhene atij një dënim me gjobë prej 1800 eurosh (për veprën e parë) ndërsa një procedurë e re ndaj tij tashmë vjen në radhë, për posedim të drogë s.