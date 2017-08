Kosova do të tentojë sërish në 24 gusht për të patur institucione

Shtuar më 16/08/2017, ora 11:31

Seanca e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës do të mbahet më datë 24 gusht , ora 10:00 sipas kërkesës së koalicionit PAN të bërë në takimin mes partive politike, përcjell Albeu.com.Më vonë, Mikullovci deklaroi se vendimi për të mbajtur seancën në ditën e kërkuar prej PAN-it s'ka lidhje direkt me këtë koalicion, por ka ardhur për shkak të një konsultimi me të gjitha partitë. /albeu.com/