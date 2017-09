Korabi: E mbajta fjalën

Rreth kësaj teme:

Deputeti i LDK-së tregon nëse do ta bojkotojnë kuvendin

Shtuar më 07/09/2017, ora 15:39

Deputeti i pavarur Korab Sejdiu tha se me veprimin e tij për të votuar kundër zgjedhjes së Kadri Veselit për kryetar të Kuvendit nuk ka bërë asgjë të jashtëzakonshme, përveç se e ka mbajtur fjalën e dhënë.Përkundër dyshimeve që i ka Sejdiu shpreson se cilado Qeveri që do të zgjidhet të ketë sukses të jashtëzakonshëm, sepse e do këtë vend.Ai konfirmoi se do të vazhdojë si deputet i pavarur