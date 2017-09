KOMENT/ Që ditën e parë Veseli sheh "ëndërra me sy hapur"

Shtuar më 07/09/2017, ora 15:54

Me një minimun votash por të mjaftueshme Kadri Veseli u zgjodh ose me saktë u zgjodh edhe një herë kryetar i Kuvendit të Kosovës . Me 62 vota pro, ai mundi të bëhet kryetar i kuvendit pas një maratone të gjatë debatesh pa vlerë e interesash partiake që u zhvilluan muajëve të fundit.Dhe menjëherë pas zgjidhjes Kadri Veseli publikisht i ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që t’i harmonizojnë qëndrimet në 5 çështje jetike për progresin e Kosovës “1. Të kemi qëndrim unik për implementim të reformave që mundësojnë zhvillim ekonomik dhe punësim, 2. Të kemi qëndrim unik në implementimin e reformave në arsim dhe shëndetësi. 3. Të kemi qëndrim unik për krijimin e Ushtrisë së Kosovës . 4. Të kemi qëndrim unik në implementimin e kritereve për liberalizimin e vizave. 5. Të kemi qëndrim unik për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe për dialogun me shtetin fqinj, Serbinë”, janë çështjet ku Veseli sot i ka kërkuar me ngulm.E megjithatë këto janë "ëndërra me sy hapur" dhe ndoshta këtë edhe Veseli e di.Arsyeja është e thjeshtë. Kujtojmë se ka qenë vetë kandidati i tij për kryeministër Ramush Haradinaj që ka pranuar hedhjen e gazit lotsjellës për të ndaluar miratimin e marrëveshjes të shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Edhe nga ana tjetër Veseli e di fort mirë që Komisioni Evropian dhe personalisht Nënkryeatarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek është shprehur se pa u ratifikuar demarkacioni me Malin e Zi s'ka viza për Kosovën.Por nuk mbaron këtu, edhe çështja jetike e Veselit për shëndrrimin e FSK-së në ushtri të Kosovës duket e pamundur pasi Lista Serbe e cila mori në drejtim edhe Ministrinë e Buqësisë, vazhdimisht është deklaruar se nuk do ta japin votën pro themelimit të Ushtrisë të Kosovës Ndërsa dialogu Kosovë-Serbi tashmë ka kaluar në atë presidentcial dhe është në dorën e Hashim Thaçit për tu zgjidhur, edhe pse ideja e tij për ekip të uniteti po dështon që në start.Prandaj kërkesat e Kadri Veselit janë një sfidë e papërballueshme për Kosovën vetëm nëse të gjithë aktorët politikë, harrojnë veprimet e tyre në të kaluarën dhe ia nisin nga e para. Kurse reformat në ekonomi e rritjen e punësisë i përjeton çdo ditë populli i Kosovës dhe çdokush e ka kuptuar tashmë sa të realizueshme janë këto duke u larguar drejt Bashkimit Evropian për një jetë më të mirë./albeu.com/