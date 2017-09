KOMENT/ Opozita frikacake përballë kristalit të Haradinajt

Në vitin 2015 u mjaftua vetëm një fjalë ofenduese e ministrit nga Lista Serbe në qeverinë e Isa Mustafës, Aleksandër Jabllanoviq që kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës , Ramush Haradinaj të çonte në këmbë me të drejtë gjithë Dukagjinin. E këto protesta vazhduan deri sa Kryeministri i asaj kohë Mustafa ta shkarkonte Jabllanoviqin nga detyra e ministrit,shkruan albeu.com.Por sot, si për ironi të fatit Ministri i ri Bujqësisë po nga Lista Serbe, Nenad Rikallo, i qeverisë Haradinaj është akuzuar haptazi për torturim të qytetarëve të Prishtinës gjatë kohës së luftës. Qytetarë të Prishtinës në lagjen Dardania kanë dalë para kamerave dhe kanë thënë se janë dëshmitarë të torturave në kohën e luftës nga Ministri Rikallo.E megjithatë duket se Haradinaj ndyshe nga Mustafa këtë herë ka një opozitë frikacake, të paktën deri në këto momente.Albeu.com ka pyetur kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës , Isa Mustafa (LDK) nëpërmjet zyrës për media nëse do të protestojnë deri në shkarkimin e ministrit por ata kanë heshtur. Kjo heshtje tregon se Mustafa nuk ka guxim të përballet ose pse jo të hakmerret kundër kryeministrit Haradinaj . Por çudia shtohet kur ende kryetari i LDK-së Mustafa nuk ka reaguar për akuzat ndaj ministrit qoftë edhe nëpërmjet Facebook, rrjet social që e përdor shpesh.Albeu.com ka pyetur edhe partinë tjetër opozitare Lëvizjen Vetëvendosje lidhur me ndonje veprim të mundshëm për këtë situatë. E megjithatë edhe këta me të drejtë duken të lodhur nga protestat por e kanë fajësuar Haradinajn që nuk i dëgjoi në fillim kur thoshin se qeverinë e ka të varur nga Beogradi. Por pavarësisht kësaj Vetëvendosje i ka kërkuar Haradinajt shkarkimin e tij si me rastin e Jabllanoviqit. Haradinaj , i cili ka qenë mjaft i zëshëm dhe kërkonte dikur shkarkimin e ish-ministrit Jabllanovqi, i cili ofendonte nënat shqiptare, do të duhej të tregohet konsistent, e meqë tani është në krye të ekzekutivit, ta shkarkojë sa më shpejtë. Nëse nuk e bën këtë, Haradinaj edhe një herë e dëshmon se sa i varur është nga Serbia, teksa e dokumenton qysh në fillim vazhdimësinë e logjikës të pushteve të kaluara.” thuhet në përgjigjen e Vetëvendosjes për albeu.comNdërkaq, e pyetur edhe zyra e kryeministrit e cila në një deklaratë për të gjitha mediat është shprehur se Ministri Rikallo është i pastër si kristali. Këtu termi kristal është në kuptimin e plotë të fjalës pasi sipas Haradinajt, Prokuroria e Shtetit, AKI dhe Policia e Kosovës kanë konfirmuar pastërtinë e tij.“Menjëherë pas kësaj, përmes kanaleve zyrtare dhe me shkrim, kam kërkuar informata nga Prokuroria e Shtetit, AKI dhe Policia e Kosovës lidhur me pretendimet e qytetarëve për përfshirjen e tij në aktivitetet e përmendura më sipër. Nga përgjigjet që kam marrë, në rrugë zyrtare, nga këto tri institucione të shtetit, nuk ka asnjë të dhënë se ai ka qenë i përfshirë në veprimet e tilla.” thuhet ndër të tjera në komunikatë.Siç duket me kaq do të përfundojë kjo histori nga e cila u vërejt një opozitë e frikësuar ose e lodhur dhe nje kryetar LDK-je që humbi shansin të hakmerrej ndaj kryeministrit të Kosovës , Ramush Haradinaj ./albeu.com/