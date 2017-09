KOMENT/ Kolltuku i kryeministrit po e ndryshon Haradinajn ?

Shtuar më 11/09/2017, ora 15:08

Duket se posti i kryeministrit po ia ndryshon qëndrimet kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës , Ramush Haradinajt . Që në ditën e parë të punës si kryeministër, ai ka pritur në takim Përfaqësuesen e Posaçme të BE-së në Kosovë, ambasadoren Nataliya Apostolova, por nga ky takim u vërjet një ndryshim i qëndrimeve të Haradinajt , shkruan albeu.com."Kryeministri Haradinaj dhe ambasadorja Apostolova biseduan për avancimin e rrugës euro-atlantike të Kosovës , thellimin e bashkëpunimit rajonal si dhe për vazhdimin e reformave në fushën e sundimit të ligjit dhe të rendit. Kryeministri Haradinaj theksoi përkushtimin e qeverisë së re në përshpejtimin e përmbushjes së agjendës për reforma europiane dhe të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit." thuhet në njoftim.Por, kjo mbështetje nuk ka qenë për MSA-në nga Haradinaj në momentin kur kjo e fundit u ratifikua në vitin 2015 në Kuvendin e Kosovës Partia që drejton Haradinaj atë vit shprehej: "Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se megjithëse MSA-ja e nënshkruar sot në Strasburg nuk është plotë, siç ka qenë për vende tjera, ajo është rezultat i një përpjekjeje të disa brezave qeverisës të Kosovës , prandaj si e tillë është një hap i rëndësishëm.Nënshkrimi i MSA-së jodomosdoshmërisht është garanci për rrugë të shpejt për anëtarësim në BE, sepse anëtarësimi në BE është drejtpërdrejt i ndërlidhur me nivelin e qeverisjes së brendshme dhe demokratizimin në tërësi."E për shkak të këtyre gabimeve sipas tyre, AAK nuk ka marrë pjesë edhe në votimin e kësaj marrëveshje, ndërsa sot kryeministri dhe kryetari i saj, Ramush Haradinaj i ka dhënë mbështetje!!Por, eshtë shumë interesant fakti se si do të veprojë Haradinaj për shumë çështje të tjera si shëndrrimi i FSK-së në ushtri, pasi sot Drejtori i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën Marko Gjuriq ka deklaruar se Lista Srpska ka mundur ta heqë çështjen e FSK-së nga dokumenti i qeverisë, duke shtuar më tej dilemat nëse kemi një Haradinaj të ri në kolltukun e kryeministrit.Ndërkaq, për çështjen e demarkacionit duket së Haradinaj nuk do ta ndryshojë qëndrimin por vlen të theksohet se sot Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian (PE), Ulrike Lunacek i ka bërë thirrje Haradinajt që të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ky version i marrëveshjes mbështetet fuqishëm edhe nga President, Hashim Thaçi vazhdimisht ka bërë thirrje të ratifikohet kjo marrëveshje. E tashmë i ngelet Haradinajt që tja mbushë mendjen Thaçit se kjo marrëveshje është gabim dhe ky i fundit i ka falur Malit të Zi.Dita e parë për Haradinajn ka qenë tepër aktive por në 100 ditëshin e parë e presin tepër sfida të vështira por që janë edhe jetike për Kosovën. /albeu.com/