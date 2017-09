KOMENT/ Hashim "nacionalisti" harron Ballistin në takim me deputetët kroatë

Fjalimi i djeshëm i Presidentit të Kosovës , Hashim Thaçi gjatë shugurimit të Katedrales Nënë Tereza në Prishtinë i habiti të gjithë pasi ky i fundit u përfshi në debatin artificial për mbulimin e statujës së Skëndërbeut në Tiranë."Nuk ka bez apo pëlhurë që mbulon madhështinë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Atletit të Krishterimit" u shpreh Thaçi ditën e kaluar.E megjithatë ai sot ka harruar të bisedojë me një delegacion deputetësh kroat ë për Ismail Morinën ose Ballistin siç njihet ndryshe.Të paktën kështu bën të ditur zyra e presidencës e cila në komunikatën për media njofton: " Presidenti Thaçi ka falënderuar deputetët kroat për vizitën e tyre në Kosovë, duke falënderuar ata për mbështetjen që Kroacia i ka dhënë Kosovës në vazhdimësi.'E çmoj miqësinë historike me Kroacinë. Jemi mirënjohës për përkrahjen që Kroacia i jep Kosovës në çdo forum', ka theksuar Presidenti ."Në fund, mësohet se presidenti Thaçi ka theksuar se do të angazhohet për avancim të përfaqësimit të komunitetit kroat në institucionet e Kosovës Nga ana tjetër tashmë ka ngelur vetëm në dorën e Ministrit të Drejtësisë në Kroaci, Drago Boshnjak që të vendosë nëse do ta ekstradojnë Ballistin në Serbi, pasi edhe Gjykata Supreme e Kroacisë ka vendosur që Ismail Morina të ekstradohet në Serbi për t’u gjykuar për ngritjen e dronit para tre viteve në ndeshjen mes Serbisë dhe të Shqipërisë.Vlen të theksohet se ishin të shumtë politikanët e njerëzit publik që u fotografuan me Ballistin pas ngjarjes në Beograd por sot shohim një Ballist të vetmuar./albeu.com/