Kjo është pasuria e Bekim Jasharit

Shtuar më 22/08/2017, ora 22:05

Djali i heroit, Hamëz Jashari , Bekimi ka vendosur të hyjë në politikë duke synuar të parin e Komunës së Skënderajt Kjo ka bërë që Partia Demokratike e Kosovës të mos dal me ndonjë kandidat në këtë komunë dhe ta pëkrah Bekim Jasharin.Por, Jashari aktualisht është kryetar i bordit në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës.Pasuria e kandidatit për kryetar të Skënderajt është e madhe, me vetura të shtrenjta, para të gatshme, dhe paga të majme vjetore, shkruan lajmi.net.Në deklarimin e pasurisë të vitit 2016, Jashari ka deklaruar se posedon dy vetura të cilat kushtojnë hiç më pak se 50 mijë euro Një shumë të parave, Jashari i ka të kursyera edhe në banka.Mbi 15 mijë euro Bekim Jashri i ka të deklaruara në tre banka të ndryshme të vendit.Madje, ai ka 50% të aksioneve edhe në një kompani komerciale vendore, kapitali i së cilës shkon në 250 mijë euro Pagë vjetore nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës, Jashari merr mbi 8 mijë euro 24 mijë euro i merr nga një objekt me qera që e ka të lëshuar në komunën e Skënderajt . /albeu.com/