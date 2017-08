Kjo është kandidatja me mbulesë për kryetare të Pejës

Shtuar më 24/08/2017, ora 19:30

Partia Fjala ka kandiduar një femër me mbulesë për kryetare të Komunës së Pejës Partia e drejtuar nga ish-deputeti Gëzim Kelmendi ka kandiduar Eneida Kelmendin për të parën e Pejës Kështu ka bërë të ditur kryetari i kësaj partie përmes një statusi në facebook.“Ekonomistja Eneida Kelmendi – kandidate për Kryetare të Pejës FJALA ka emëruar Eneida Kelmendin kandidate për Kryetare të Pejës Kelmendi është ekonomiste me profesion. Kelmendi njëherit do të i prijë listës së kandidatëve për asamble komunale të komunës së Pejës ”, shkruan Kelmendi në facebook. /albeu.com/