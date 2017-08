Kjo bukuroshe është në listën e LDK-së në Vushtrri (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/08/2017, ora 20:49

Para disa dite u fol shumë për kandidaten në asamblen komunale në Lipjan nga radhët e LDK-së, Majlinda Sylejmani.Por në këto zgjedhje duket se listat e LDK-së, janë të mbushura me bukuroshe , pasi një tjetër kandidate për asambleiste po “çmend” rrjetet sociale.Rreze Krasniqi, është kandidatja bukuroshe nga LDK-ja, e cila do të garojë për asambleiste në Vushtrri , shkruan Magazina.al.Rrezja e cila ka nagjashmëri të theksuar me këngëtaren seksi Morena Taraku, deri tani ka shërbyer në Ministrinë e Insfrastrukturës, ndërsa tani do t’i hyjë garës për të zën një ulëse në Kuvendin Komunal të Vushtrrisë.