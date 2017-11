Këto janë votat me kusht që mund të ndryshojnë shumë rezultate (FOTO LAJM)

Shtuar më 20/11/2017, ora 07:46

Derisa janë publikuar rezultatet preliminare, disa komuna ende nuk kanë përmbyllur fituesin.Bëhet fjalë për komunën e Prishtinës dhe atë të Prizrenit, ku votat me kusht pritet të përcaktojnë gjithcka.Komuna e Prishtinës, ku prin Shpend Ahmeti me më pak se 300 vota përballë Arban Abrashit, për rezultatet përfundimtare duhet të pres edhe numërimin e më shumë se 1800 votave me kusht Rezultat shumë i ngushtë është edhe në komunën e Prizrenit.Kandidati i VV-së, Mytaher Haskuka prin me rreth 400 vota, në raport me kundërkandidatin e PDK-së, Shaqir Totajn.Në Prizren janë 1600 vota me kusht , që do të përcaktojnë përfundimisht fituesin.Derisa nga VV kanë thënë se tashmë i kanë fituar këto dy komuna, në anën tjetër, nga LDK dhe nga PDK shpresojnë se do të fitojnë nga votat me kusht