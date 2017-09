Këto janë fjalët e para të të dyshuarëve për vrasjen e Aulonit

Shtuar më 18/09/2017, ora 14:16

Monitorues të KMDLNj-së, në kuadër të mandatit të tyre vizituan Qendrën Ndalimit në Prishtinë pas njoftimit se janë arrestuar personat të cilët dyshohen se kryen vrasjen e Aulon Zekës.G.H , 16 vjeç, pohoi se ai ishte arrestuar të dielën më 17 shtator në Prishtinë. Ai i pohoi KMDLNj – së se sjellja e Policisë së Kosovës ka qenë shumë korrekte dhe nuk pati asnjë vërejtje . Në Qendrën Ndalimit ai është njoftuar me të drejtat që i takojnë dhe nuk pati vërejtje për sjelljen e stafit.Edhe e ndaluara R.G , 15 vjeçe , u arrestua të dielën më 17 shtator pas orës 23.Në fillim është arrestuar si dëshmitare pastaj si e dyshuar për vrasje. Ajo pohoi se ndaj saj ka pasur sjellje të mira dhe nuk pati asnjë vërejtje as në sjelljet e Policisë së Kosovës gjatë arrestimit, marrjes në pyetje por as ndaj sjelljes së stafit të Qendrës së Ndalimit Të dy të ndaluarit janë njoftuar me të drejtat që u takojnë dhe aktualisht kanë të angazhuar edhe mbrojtës.Ndaj të ndaluarve është respektuar detyrimi ligjor që dëshminë ta japin në prani të mbrojtësit , prindit apo kujdestarit.Monitorues të KMDLNj-së vlerësojnë se gjatë qëndrimit në Qendrën Ndalimit në Prishtinë nuk ka pasur shkelje të drejtave të personave të privuar nga liria. KMDLNj vlerëson lart punën korrekte të zyrtarëve policorë në Qendrën Ndalimit në Prishtinë përkundër kushteve jo-adekuate për punë.KMDLNj kërkon nga Ministri për Punë të Brendshme dhe Drejtori i Policisë së Kosovës të sigurojnë kushte më të mira për oficerët e policisë në këtë qendër si dhe për personat e ndaluar.