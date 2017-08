Këta janë tre të arrestuarit që dyshohet se u përfshinë në vrasjen e vushtrriasit (FOTO LAJM)

E hëna për vushtrriasit nisi me një tragjedi të madhe, pasi Kujtim Meholli nga fshati Akrashticë ishte gjetur i vrarë në lumin Sitnica në periferi të Vushtrrisë.Për vrasjen e tij policia kishte arrestuar dy persona po atë ditë, ndërsa të nesërmen kishte arrestuar edhe personin e tretë.Veriu.info mëson se të arrestuarit që dyshohet se janë përfshirë në këtë vrasje janë Liburn Ajazaj nga Prizreni, Rejhane Ajazaj nga Vushtrria dhe Qendrim Xhakoli nga Vushtrria.Liburn Ajazaj dhe Rejhane Portali Veriu.info pas arrestimit të dy personave të parë kishte raportuar se ata janë burrë e grua. Pra, ata janë Liburn Ajazaj dhe Rejhane Ndërsa, Qendrim Xhakoli është vëllau i Rejhane Xhakolit, përkatësisht miku i Liburnit. Të tretë dyshohet se kanë marrë pjesë në vrasje.Mësohet se Liburn Ajazaj është prind i një vajzë, të cilën e ka me gruan e parë, njëjtë sikurse Rejhane Xhakoli që është nënë e një vajze të cilën e ka me burrin e parë.Kujtojmë se Kujtim Meholli kishte dalë nga shtëpia e tij të shtunën në mesnatë, pasi një telefonale të bërë nga dikush, e që dyshohet se është bërë nga njëri prej tre të akuzuarve, ndërsa nuk ishte kthyer më në shtëpinë e tij. Pas më shumë se 24 orëve, vëllau e kishte raportuar si të zhdukur Kujtim Mehollin në polici, i cili pastaj në mëngjes është gjetur pa shenja jete nga familjarët e tij në lumin Sitnica.