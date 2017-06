Këta janë personat që u plagosën në incidentin e sotëm në Pejë (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/06/2017, ora 19:34

Nexhdet e Bekim Kastrati , janë dy vëllezërit e plagosur pasditen e sotme në qytetin e Pejës. Bekim Kastrati tashmë i është nënshtruar një operacioni në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.Familjarët e viktimave kanë thënë se njëri nga sulmuesit ka biseduar me njërin nga viktimat dhe porsa vëllezërit kanë dal nga lokali, sulmuesit kanë shtënë me armë në drejtim të vëllezërve Kastrati Motivet e plagosjes raportohet të jenë pronësore, Gazetën Express.Policia e Kosovës tashmë ka arrestuar katër persona si të dyshuar lidhur me këtë rast, ndërkohë që 4 persona tjerë kanë marrë lëndime trupore nga të shtënat me armë zjarri. /albeu.com/