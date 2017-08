Këta janë kandatët e AKR-së për kryetar të komunave

Shtuar më 21/08/2017, ora 21:36

Partitë politike janë në fazën finale të caktimit të kandidat ëve për kryetar të komunave Zgjedhjet komunale do të mbahen më 22 tetor, ndërsa partitë kanë afat deri nesër të dërgojnë në KQZ emrat për kryetar të komunave dhe kuvende komunale Në anën tjetër, në Aleancën Kosova e Re tashmë ka vendosur për disa nga kandidat ët e saj.‘Indeksonline’ raporton se në Mitrovicë kandidat do të jetë kryetari i kësaj komune, Agim Bahtiri. E, në Gjakovë kandidat nga partia e Behgjet Pacollit do të jetë Edmond Dushi.“Në Kamenicë do të jetë, Fatmir Matoshi, në Skenderaj, Musa Dervishaj, në Novoberdë, Ramush Mehmeti, e në Ferizaj do të jetë deputeti Labinot Tahiri. Në komunën e Klinës kandidat pritet të jetë Avni Gashi, ndërsa Bajram Turshani do të jetë kandidat për Suharekë”, ka bërë me dije një burim brenda AKR-së.Sa i përket komunës se Prishtinës, ky burim bën me dije se ende nuk është vendosur, megjithatë ka përmendur si emra të mundshëm, deputetët: Korab Sejdiu dhe Islam Pacolli. “Opsion është edhe Esat Brajshori”.Në zgjedhjet komunale të vitit 2013, AKR kishte fituar në Mitrovicë dhe Gjakovë. Por, ish kryetarja e Gjakovës, Mimoza Kusari- Lila kishte braktisur AKR-në, për të formuar partinë e saj, Alternativa.