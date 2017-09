Kështu uronte Rugova për Bajram

Shtuar më 01/09/2017, ora 14:49

Blerina Kllokoqi Rugova , reja e vogël e ish presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova është përkujdesur që të urojë festën e Bajramit duke shkëputur një citat nga vjehrri i sajë që bën për festë.Postimi i plotë i Blerina Rugovës:“Të gjithë qytetarëve të Kosovës u shpreh urimet e mia të përzemërta me rastin e festës së Bajramit të Vogël Festa e Bajramit të Vogël është ditë e sakrificës, e solidaritetit dhe e fuqisë së besimit në Zotin. Gjithashtu është ditë e mirëkuptimit dhe e paqes në vendin tonë.”-frazë e huazuar nga urimi i Presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova me rastin e Bajramit të vogël me daten 9 Janar 2005!