Këshilltari i Ramës: Kjo është e vetmja gjë që mund të bëjë Vuçiç për Kosovën

Shtuar më 30/08/2017, ora 19:37

Këshilltari i kryeministrit shqiptar për marrëdhëniet me rajonin, Shkelzen Maliqi , ka folur për marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe rolin e Presidentit serb Aleksandar Vucic. Maliqi ka thënë se ndërrimi i formatit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë mund ta dinamizojë procesin, që ndodhet në vendnumëro prej disa kohësh.“Dialogu është stërzgjatur. Nuk ka qenë e parashikuar të zgjas kaq shumë. Pas marrëveshjeve të Brukselit jemi duke vendnumëruar”, ka thënë Maliqi në Info Magazine të Klan Kosovës. Ideja e riformatimit ka qenë e lidhur me formën e përfaqësimit të Serbisë, që ka pasur shumicën e kohës njëfarë dualizmi. Përfaqësuesit serbë gjithmonë janë ankuar në format dhe ka qenë përpjekja e Aleksandar Vuçiç që të sigurojë sa më shumë pushtet, por që njëkohësisht është i vetmi njeri atje që mund të garantojë çuarjen e procesit përpara – pra ta heqë Kosovën nga Kushtetuta e Serbisë”, tha ai.“Te Kosova ideja e riformatimit është tjetër dhe vie më shumë nga opozita, që deri vonë e ka kundërshtuar dialogun dhe marrëveshjet e arritura. Ideja e shpalosur nga presidenti Hashim Thaci është ndërtuar mbi bazën e një përfaqësimi më të gjerë, që duke e përshtatur, do të fusë edhe opozitarë, edhe njerëz nga shoqëria civile”.“Mund të kemi edhe një rifutje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në formë më aktive në këtë dialog. Nga ana tjetër Brukseli është i interesuar që këtë pjesë të Ballkanit ta integrojë përgjatë një procesi”, tha Maliqi . /albeu.com/