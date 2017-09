Kërkohet reforimi i Ministrisë së Kulturës

Shtuar më 05/09/2017, ora 08:25

Rrjeti i Institucioneve të Pavarura të Artit dhe Kulturës (RRIPAK) organizon konferencë, ku do të njoftojë për procesin e reformimit të domosdoshëm të Ministrisë së Kulturës , Rinisë dhe Sportit në Qeverinë e re të Kosovës dhe marrjen e përgjegjësive në këtë proces nga mekanizmat e shoqërisë civile.Në konferencë Albert Heta, drejtor ekzekutiv i RRIPAK dhe Sali Shoshi, anëtar i Bordit të RRIPAK do të njoftojnë mediat dhe opinionin publik për Kumtesat e RRIPAK të datës 23/8/2017 dhe 23/06/2017 dhe procesin e nisur që ka për synim të përfshijë Republikën e Kosovës në zhvillimet e reja progresive që kanë ndodhur dhe janë duke ndodhur në vendet e rajonit, dhe do të kishte ndikim të madh pozitiv në procesin e anëtarësimit të Republikës së Kosovës në UNESCO.