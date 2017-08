Kërcënohet Turqia, një tjetër ushtri kurdësh formohet në kufi

Një tjetër ushtri është formuar në territorin e Sirisë e përbërë nga kurd, arab dhe turkmen, shkruan Albeu.com.E quajtur "Forcat Revolucionare" ata janë betuar se do të mbrojnë territorin e veriut të Sirisë dhe veri-perëndimit të Irakut "nga çdo rrezik prej forcave të jashtme dhe nga kolonizatorët otoman" duke patur si synim Turqinë."Grupi ynë do të luftojnë ndaj çdo fuqijë që na ka sjellë luftën këtu dhe na bën të shijojmë frytet e hidhura të saj. Gjithashtu do të luftojmë kundër kolonizatorëve otomanë"., është shprehur Hesam Hidro, një prej komandantëve të grupit të armatosur. /albeu.com/