Kelmendi i përgjigjet Ahmetit: Jam gati për debat televiziv

Shtuar më 06/06/2017, ora 20:41

Kërkesës së kryetarit të Prishtinës dhe kandidatit të Vetëvendosjes për deputet, Shpend Ahmetit , për një debat televiziv me Avdullah Hotin i është përgjigjur zëvendëskryeministri në detyrë dhe kandidati i LDK-së për deputet, Ramiz Kelmendi Kelmendi , përmes një postimi në Facebook, i është përgjigjur Ahmetit duke i thënë se është i gatshëm për një debat mes tyre.Postimi i plotë i Kelmendit:“Miq të nderuar Kryetari në shkuarje i Prishtinës Shpend Ahmeti po kërkon debat me kryeministrin e ardhshëm z. Avdullah Hoti. Jam shumë i gatshëm që një kërkesë të tillë t’ja kthejë Shpendit me kërkesë për debat mes nesh. Ramiz Kelmendi ”, shkruan Klemendi në postimin e tij./albeu.com/