Kapën fantazmën në një foto në liqen, terrorizohen kur zbulojnë të vërtetën

Shtuar më 11/06/2017, ora 12:02

Një familje nga Shtetet e Bashkuara është tronditur teksa ka parë një detaj shokues në fotografinë që kanë realizuar në një liqen Ka qenë pikërisht një fantazmë pas tyre “surpriza” që ata nuk e prisnin dhe as që e kishin vënë re.Mund të mendoni se ky është një budallallëk dhe se kjo nuk është e mundur, e në fakt dhe ata kështu mendonin.Por kur kanë zbuluar të vërtetën janë terrorizuar.Në vitin 1915 një 13-vjeçare e quajtur Doreen O´Sullivan ishte mbytur në atë liqen Pikërisht, pas invstigimeve kryefamiljari Kim kuptoi dhe vërtetoi atë që i kishte ndodhur gjatë asaj fundjave në ekskursion me familjen.Ai kishte parë liqenin të lëviste, të krijonte forma të çuditshme dhe të dëgjonte zëra.Interesimi i madh i tij, bëri që ai të takojë dhe rojen e pyllit, i cili id ha dëshmi befasuese, shkruan JOQ.Roja i konfirmoi se çdo ditë përballet me shenja të tilla.13-vjeçarja vazhdon akoma që të endet në pyll dhe “trupi” i saj është ende në liqen Dhe në fakt , bota është e përbërë nga mistere të tilla. /albeu.com/