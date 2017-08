“Kandidimi i Bekim Jasharit në Skenderaj, nokaut i madh për PDK-në”

Shtuar më 22/08/2017, ora 21:15

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës, Milaim Zeka ka thënë se kandidimi i Bekim Jasharit për kryetar të Skenderajt është një nga lajmet më të mira të këtij viti , por njëherësh edhe goditje e madhe për PDK-në.Zeka me anë të një statusi në Facebook ka thënë se fitili i lirisë së Kosovës u ndez në Prekaz dhe se Skenderaj do ta ketë një kryetar që i duhet.“Lajmi se Bekim Jashari do i futet gares per kryetar te Skenderajt, ka qene nga lajmet me te mira te ketije viti . Ata qe e kane njohur Hamez Jasharin, e dine fare mire se ai ka qene intelektual i madh, artist dhe strateg i madh.Ai ka qene vizionar i lirise te Kosoves. Tallja e tije me “akademiket e Kosoves” eshte pertej çdo diplome, dhe titulli akademik. Bekimi eshte i ngjashem.Une nuk e mbeshtes pse eshte djali i Hamzes, po pse eshte i mençur, dhe qe din me qu ate vend perpara.Populli yne nuk ka thene kot: Dardha pike nen dardhe”, thuhet në postimin e tij.“Garimi i Bekim Jasharit , ne njeren ane i ka dhene nokaut PDK-se, ne anen tjeter i ka dhene nje leksion VV, duke i treguar qe zhgenjimi eshte aqe i madh ne politiken 16 vjeçare, sa qe fal ketij zhgenjimi, u rrite VV.Fitili i Lirise te Kosoves u ndez ne Prekaz. Era e demokracise te Kosoves filloi ne Drenice vitin e kaluar, ndersa tani po ndertohen themelet. Skenderaj do ta kete nje kryetar qe i duhet”, thuhet në postimin e Zekës.