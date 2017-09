Kadrijaj paralajmëron largimin e AAK-së nga PAN-i

Shtuar më 12/09/2017, ora 16:03

Pas Nismës për Kosovën, edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) pritet të formojë grupin e vet parlamentar Deputetja e AAK-së, Time Kadrijaj ka thënë për lajmi.net se kjo parti ende nuk ka vendosur se a do të formojë grup parlamentar apo do të vazhdoj të jetë pjesë e Grupit të përbashkët me PDK-në. Megjithatë ajo ka thënë se besoj se AAK do ta ketë grupin e vet parlamentar “Ende nuk jemi mbledhur si Grup Parlamentar , pra deputetët e Aleancës për të biseduar se si do të funksionojmë. Besoj se edhe AAK-ja do të formojë Grup të veçantë Parlamentar sepse në këtë, duke qenë pjesë e secilit Komision Parlamentar kontributi ynë do të jetë shumë më i madh”, ka deklaruar Kadrijaj Aktualisht, PDK, AAK dhe Nisma kanë një grup të përbashkët parlamentar , por Nisma e ka bërë zyrtare tashme formimin e një grupi të veçantë, gjë të cilën pritet të bëjë edhe AAK-ja.