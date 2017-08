Kaçanik/ Kanos me thikë kunatën

Shtuar më 31/08/2017, ora 09:36

Një person në Komunën e Kaçanikut është arrestuar nga Policia e Kosovës pasi ka kanosur me armë të ftohtë kunatën e tij. Sipas policisë i dyshuari është shoqëruar në stacionin e policisë, shkruan albeu.com."Është arrestuar dyshuari mashkull K-Shqiptar pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje ka kanosur me mjet të mprehtë (thikë) viktimën femër K-Shqiptare ( kunatën ). Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit dërgohet në mbajtje."thuhet nshkruan albeu.com raportin e policisë.