Ka filluar afati i ankesave në KQZ

Shtuar më 31/08/2017, ora 16:57

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar sot 91 subjekt politike për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të tetorit. KQZ-ja vendosi që partive politike në Vushtrri t’u mundësohet të sjellin edhe nga katër kandidatë për Kuvendin Komunal. Afati 24 orësh për ankesa fillon sot, në orën 16: 00.Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi 91 subjekte politike , nga to 35 parti politike dhe një koalicion, 30 nisma qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur për kryetarë të komunave , në Zgjedhjet Komunale që pritet të mbahen më 22 tetor. Afat shtesë deri të dielën iu dha partive politike në Vushtrri për dorëzimin edhe të katër kandidatë ve për asamblistë.Anëtarët e KQZ-së, kërkuan që listat me kandidatë për kryetarë të komunave të publikohen në ueb faqen e KQZ-së, me qëllim të transparencës. Betim Gjoshi, nga PDK, kërkoi që të verifikohen kandidatë t nëse ka ndonjë nga ta që ka problem me ligjin.Të njëjtën kërkesë pati edhe anëtari nga radhët e Vetëvendosjes, Adnan Rrustemi, i cili tha se publikimi I listave të bëhet në mënyrë të veçantë për secilën komunë me kandidatin për kryetar dhe asamblistë.Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se Këshilli Gjyqësor ka marrë vendim që të verifikojë në shtatë gjykatat themelore të Kosovës nëse ka kandidatë të cilët tre vitet e fundit janë të dënuar me vendim të plotfuqishëm në ndonjë gjykatë në vend.Ndryshe partive politike në Komunën e Vushtrrisë u dha afat deri të dielën që të sjellin edhe nga katër kandidatë për certifikim në KQZ. Në këtë mbledhje u certifikuan gjithsej 7 mijë e 8 dhjetë kandidatë për asamblistë të komunave . Afati I ankesave do të jetë 24 orë, që nga ora 16:00 e ditës së sotme.