Jeremiq jep lajmin e mirë për Kosovën, tregon premtimin e madh të Vuçiçit

Shtuar më 15/09/2017, ora 15:48

Kryetari i Qendrës për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Serbi, Vuk Jeremiq pretendon se presidenti serb, Aleksandar Vuçiq i ka premtuar vendeve të perëndimt se do ta njohë pavarësinë e Kosovës Ai këto deklarata i ka bërë duke akuzuar direkt Vuçiqin, i cili sipas tij i dha leje Listës Serbe që ta përkrah koalicionin me Ramush Haradinaj.“Beogradi nuk kishte të drejtë morale për të kërkuar nga Lista Serbe që të hyjë në këtë qeveri. Vuçiq është i gtatshëm të bëj gjithçka, vetëm që serbët e Kosovës ta mbështesin, madje ai i ka premtuar perëndimit se do ta njohë pavarësine e Kosovës ”, tha Jeremiq , transmeton lajmi.netKur u pyet për kritikat ndaj tij, pasi gjatë kohës sa ishte ai ministër, Kosova e shpalli pavarësinë, Jeremiq u përgjigj duke thënë se në atë kohë ka qenë i kërcënuar.Ai ka insistuar se angazhimi i tij ka bërë që Kosova të dështojë të anëtarësohet në disa organizata ndqërkomëbtare. Jeremiq ka qenë ministër i Punëve të Jashtme të Serbisë.Në shtetin e Serbisë, ka pasur akuza edhe më herët ndaj presidentit serb, që i dha leje Listës Serbe të hyjë në koalicionë me koalicioni PAN dhe AKR.