Javën që vjen PAN intensifikon punët për formimin e qeverisë

Shtuar më 31/08/2017, ora 20:49

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj , deklaroi sot në Prizren se Kuvendi dhe qeveria e re do të formohen javën e ardhshme.Ai tha se do të ketë intensifikim më të madh për krijimin e institucioneve.Mandatari për formimin e qeverisë nga koalicioni PAN, ka deklaruar se javën që vjen do të intensifikohen punët për krijimin e institucioneve të reja.Këto komente Haradinaj i bëri në Prizren , ku para strukturave të partisë prezantoi Lulzim Kabashin si kandidat të këtij subjekti politik për zgjedhjet e 22 tetorit. /albeu.com/