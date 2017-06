Janë regjistruar rreth 400 mijë pjesëtarë të diasporës

Shtuar më 10/06/2017, ora 16:36

Ministri në detyrë për Diasporë, Valon Murati , tha të shtunën se diaspora vazhdon të jetë shtyllë e fuqishme socio-ekonomik, ku brenda një viti remitencat arrijnë një miliardë e gjysmë euro.Ai këto komente i bëri me rastin e publikimit të rezultateve preliminare nga Ministria e Diasporës të Regjistrit të Diasporës , në kuadër të projektit “Ti je pjesë e atdheut”. Rezultatet janë nxjerrë nga të dhënat e të regjistruarve aktivë deri më 31 dhjetor të vitit 2016.Gjatë kësaj periudhe u tha se janë regjistruar rreth 400 mijë pjesëtarë të diasporës Ministri në detyrë Murati tha se diaspora ka ndikime tjera pozitive për vendin, jo vetëm me mbështetje financiare.Sipas tij sa i përket shifrave nga 400 mijë aplikacione që janë pranuar nga stafi i kësaj ministrie kap numrin 342 mijë e 803. Murati tha se Regjistri i Diasporës dhe Mërgatës do të ketë ndikim në politikat zhvillimore socio-ekonomike të vendit, njëherësh do të sigurojë një bazë të qëndrueshme për qëllime studimore dhe analiza të ndryshme, njofton KP.Ai e quajti si sukses këtë proces ngase do të jetë një data- bazë për vendin dhe diasporën. /albeu.com/