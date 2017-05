Ja shuma marramendëse që do i kushtojnë zgjedhjet buxhetit të Kosovës

Shtuar më 10/05/2017, ora 15:08

Mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë së Isa Mustafës u miratua me 78 vota pro dhe 34 kundër, por zgjedhjet e parakohshme do t'i kushtojnë shuma marramendëse buxhetit të shtetit, pasi kostoja e zgjedhjeve të parakohshme do kushtojë rreth gjashtë deri në shtatë milion euro.Ish-Shefi ekzekutiv i KQZ-së, Mazllum Baraliu, ka thënë se shpentimet do të varen nga mënyra se si do të menaxhohen këto para.Ai gjithashtu ka thënë se kostoja e zgjedhjeve do të jetë edhe më e lartë nëse zgjedhjet e parakohshme do të mbahen në të njejtën kohë me ato lokalet. /albeu.com/