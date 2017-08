Ja sa muaj ruhen sendet në Aeroportin e Prishtinës nëse u humbin udhëtarëve

Shtuar më 26/08/2017, ora 23:22

Në aeroportin e vetëm civil të Kosovës funksionon shërbimi që merret me valixhet dhe gjësendet e humbura apo të harruara.Në këtë dhomë mbahen gjësende të ndryshme, duke filluar nga valixhet e mbushura, karrocat e fëmijëve, lodrat apo edhe librat në gjuhë të huaja, për të cilat zyrtarët përgjegjës kërkojnë pronarin gjatë gjashtë muajve në vijim, sipas praktikave ndërkombëtare.Fetije Sipahi, që drejton këtë shërbim, tregon se çka duhet të ketë udhëtari që kërkon valixhen apo gjësendin e humbur.Ajo thotë se nëse pas gjashtë muajsh nuk paraqitet askush t’i marrë gjërat apo nuk vjen, pavarësisht se është kontaktuar, atëherë komisioni ndërmerr veprime tjera.Bekim Ramadani nga njësia doganore në aeroport tregon se çka ndodh me gjërat me vlerë që konfiskohen nga kjo dhomë.Në këtë aeroport vazhdojnë t’u bëjnë thirrje personave që kanë humbur apo harruar ndonjë gjë në aeroplan të paraqiten në këtë shërbim, në mënyrë që t’u dilet në ndihmë. /rtk