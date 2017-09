Ja sa do të kushtojnë zgjedhjet lokale

Shtuar më 14/09/2017, ora 13:37

Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) i ka nisur përgatitjet lidhur me zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor.Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka ka thënë për Indeksonline se procesi i përgatitjes është duke shkuar sipas planit dhe afateve.Ajo ka treguar shumën që pritet të kapin këto zgjedhje , e që sillet diku rreth 4.5 deri në 5 milionë euro.“Ne shumën e dimë tek në fund, por në krahasim me zgjedhjet e kaluara, aty sillen diku 4.5 deri në 5 milionë euro. Ajo gjithmonë varet në çfarë kohe mbahen, sa do të ketë raunde të dyta nëpër komuna, sa balotazhe, sa do të ketë në QNR rinumërime. Këto zakonisht e ndryshojnë shumën por ne i planifikojmë aty dikur 4.5 ose 5 milionë”, ka sqaruar ajo. Daka ka shtuar se shuma më e madhe e mjeteve shkon për pagesat e komisionerëve.“Shuma më e madhe si zakonisht shkon për komisionerët, pagesat e tyre janë pjesa më e madhe e shumës që shkon për zgjedhje . Shuma sillet aty 4.5 deri 5 milionë, por nuk do të thotë që do të bëhen aq, mund të ndodhë edhe më pak”, ka thënë ajo.Tutje, Daka ka shtuar se qytetarët e Kosovës tashmë kanë krijuar një kulturë në të dalurit në zgjedhje , andaj beson se kështu do të jetë edhe më 22 tetor.Ndryshe, Kosova në qershor ka mbajtur zgjedhjet parlamentare, ku fitues ka dalë koalicioni PDK-AAK-Nisma. Këta të fundit, në marrëveshje me Listën Serbe dhe AKR-në kanë votuar për Qeverinë e Ramush Haradinajt, i cili u zgjodh kryeministër më 9 shtator.