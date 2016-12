Ja premtimet që kthyen Listën Serbe në Kuvendin e Kosovës

Shtuar më 26/12/2016, ora 11:06

Kthimi i deputetëve serbë në Kuvendin e Kosovës pas bojkotit disamujor të institucioneve vendore, ka pasur si qëllim për t'i bërë presion koalicionit qeverisës që të shejtohen hapat me themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe.Këtë e ka bërë të ditur vetë shefi i grupit parlamentar të Listës Serbe, Slavko Simiç, i cili ka thënë se Lista Serbe ka bërë marrëveshje me partitë në pushtet për kthimin e tyre në institucione.Edhe pse në Qeverinë e Kosovës nuk e përmendin arsyen e rikthimit, janë deputetët e Listës Serbe ata që tregojnë se çfarë i ka shtyrë të kthehen në institucionet e Kosovës pas rebelimit disamujor për rastin "Trepça".Përfaqësues të koalicionit qeverisës thonë se Asociacioni nuk do të ketë kurrfarë kompetencash ekzekutive edhe pse nga opozita thotë se Serbia po tenton ta shtrijë ndikimin e saj në Kosovë edhe me ndihmën e Prishtinës.Madje siç ata janë shprehur, Lista Serbe ka bërë marrëveshje me partitë në pushtet për kthimin e përfaqësuesve serbë në Kuvend. /albeu.com/