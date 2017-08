Ja ora e faljes së namazit në Kosovë

Rreth kësaj teme:

BIK mesazh për Bajram, ndihmoni skamorët

Shtuar më 31/08/2017, ora 14:13

Me 1 shtator e gjithë bota islame feston Kurban Bajrami. Miliona qytetarë në gjithë globin falin namazin e Kurban Bajramit.Kjo festë vjen pas ngjarjes së pelegrinazhit në vendin e shenjtë në Mekkë ku miliona besimtarë shkojnë atje për ta vizituar këtë vend të shenjtëEdhe në Kosovë, me 1 shtator do të falet namazi i Kurban Bajramit, i cili falet në ora 06:37