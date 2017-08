Ja ku do të varroset ish kryeministri Bajram Rexhepi

Shtuar më 21/08/2017, ora 18:53

Këshilli organizativ për Varrimin e ish kryeministrit Bajram Rexhepi kanë marrë vendim bashkë me familjen e të ndjerit që të martën të kryhet ceremonia e varrimit. Rexhepi do të varroset në Mitrovicë në orën 16:30.Nga ora 10 deri në 11 do të bëhen homazhe në Kuvendin e Kosovës . Ai do të varroset me ceremoni shtetërore dhe gjithçka do të përcillet nga Forcat e Sigurisë së Kosovës . /albeu.com/