Ja cila Komunë ka më shumë votues në Kosovë

Shtuar më 10/06/2017, ora 10:52

Më shumë se 1.7 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote do të munden të votojnë neser në 38 zona komunale, lidhur me këtë sipas statistikave nga Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve dalin të dhënat e qendrave të votimit dhe votuesve.Prishtina është vendi ku janë më shumë votues rreth 172 mijë e 143 qytetarë të cilët do të votojnë, ndërsa Qendra të votimit janë 56, si dhe vendvotime 218.Pastaj, pas kryeqytetit është Prizreni ku ka 156 mijë e 427 votues në 67 qendra të votimit në gjithsej 208 votime.Vendi i tretë me më së shumti votues në Kosovë, vjen qyteti i Gjakovës që ka gjithsej 107 mijë e 425 votues , në 28 Qendra të votimit që do të votojnë në 134 vendvotime.Pas Gjakovës, vjen qyteti i Gjilanit i cili ka gjithsej 94 mijë e 268 votues që do të votojnë në 33 Qendra të votimit me 125 vendvotime.Ndërsa qyteti i Podujevës sipas këtyre statistikave të KQZ-së ka një numër votues prej 80 mijë e 676 të cilët do të votojnë në 43 Qendra votimi me 109 vendvotime.Sipas statistikave nga Komisioni Zgjedhor i Zgjedhjeve është Mitrovica e Jugut ku ka gjithsej 72 mijë e 560 votues të cilët do të votojnë në 28 Qendra të votimit me 97 vendvotime.Në anën tjetër, ajo e Veriut përmban 27 mijë e 915 votues që votojnë në 7 qendra të votimit me gjithsej 33 vendvotime.Në fund, është komuna e Pejës e cila është më e vogla në krahasim me komunat në vijim, kjo ka gjithsej 10 mijë e 378 ku do të votojnë në 23 Qendra të votimit me gjithsej 25 vendvotimet./albeu.com/