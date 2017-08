Ish-ushtari i UÇK-së: Kur folin këta ‘ajrokremat’ për luftën e UÇK-së, më bëjnë me vjellë

Shtuar më 15/08/2017, ora 21:00

Debati që ka nisur dje për komandantët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës e që po vazhdon edhe sot e ka bërë pjesë të tij edhe ish- luftëtarin e kësaj ushtrie nga Zona e Nerodimes, Lulzim Neziri Neziri në një postim të tij në rrjetin social Facebook ka shprehur indinjatën e tij lidhur me fyerjet që i janë bërë komandantëve të UÇK-së.Ai është shprehur se po e shtyjnë të vjellë kur po e sheh kush po flet për UÇK-në, ndërsa deputetët e Vetëvendosjes i ka quajtur “eurokrema”. Ai i ka thënë deputetit të Vetëvendosjes Frashër Krasniqi se po vepron njëjtë sikur Millosheviqi që dikur i quante terrorist.Ja postimi i tij i plotë:Kur folin keta ‘ajrokremat’ per luften e UCK-se me beni me vjell per bese. A nuk keni turp pak me i fy ata qe njerez qe ishin te gatshem me sakrifiku gjithecka per hir te këtij vendi. Eshte e lehte per ty Frasher me fol se nuk e ke provu me te shku plumbi mbi koke e me pa njerez qe i kane hup dy syte e besa edhe kembet. Per bese fjalim ma te pacipe e te poshter nuk me ka ra moti me ndegju ne Kuvend. A nuk po ki marre me fy kete lufte te shenjte tonen? Je tu e ba njesoj sic e ka bere Millosheviqi qe na ka qujt terrorist. A per ty Dardan sdi as qa me shtu, ska ma keq kur pshtyn larte se dihet qe te kthehet ne fytyre. /albeu.com/