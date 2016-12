Ish-ministri Mariç hakmerret ndaj Mustafës: Jam më i pjekur politikisht se ai

26/12/2016

Ljubomir Mariç i cili u shkarkua nga pozita e ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal në Qeverinë e Kosovës , tha sot nga Beogradi se kushdo që devijon nga prioritetet dhe objektivat e përbashkëta, nuk do ta ketë përkrahjen e popullit."Për ne është i rëndësishëm një qëndrim unik. Ne të gjithë kemi të njëjtin qëndrim dhe të njëjtin qëllim - bashkësinë e komunave serbe e cila duhet të jetë një prioritet për të gjithë", tha Mariç pas takimit që u zhvillua me kryeministrin serb Aleksandar Vuçiç.Mariq tha se nuk ka përçarje në mesin e serbëve në Kosovë, por se bëhet fjalë për individë.I pyetur se pse u shkarkua, ai tha se përgjigjen për këtë duhet të japin ata që e kanë bërë një gjë të tillë.Mariç shtoi se ai e konsideron veten politikisht më të pjekur se Isa Mustafa, raporton "Tanjug".Duke folur për Mirjana Jevtiçin e cila zuri vendin e tij në Qeverinë e Kosovës , Mariç u shpreh se ajo e ka bërë një gjë të tillë pa konsultim me shtetin serb. /albeu.com/