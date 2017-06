Isa Mustafes i ikin ministrat nga parlamenti

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/06/2017, ora 10:07

Kryeministri në detyrë Isa Mustafa është lënë vetëm sot nga ministrat ne mbledhjen e parashikuar sot në orën 9.Në mbledhjen e Qeverisë kanë shkuar vetëm ministrat në detyrë që vijnë nga LDK-ja, por jo edhe ata të PDK-së që kanë qenë në koalicion me LDK-në që nga viti 2014.Si shkak i mospjesëmarrjes së ministrave nga PDK-ja, kryeministri në largim e anuloi mbledhjen e fundit të paraparë për t'u mbajtur para mbajtjes së zgjedhjeve.Muajin e kaluar, Partia Demokratike e Kosovës i ka dhënë mbështetje mocionit të opozitës për rrëzimin e Qeverisë së Kosovës . Deputetët e Parlamentit të Kosovës votuan për rrëzimin e Qeverisë së Isa Mustafës.Në Kuvendin e Kosovës , në momentin kur u votua për mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë, të pranishëm ishin 114 deputetë. Nga ta, 78 votuan pro, 34 votuan kundër dhe 3 abstenim ,shkruan gazeta express.Vota e PDK-së për mocionin ka nënkuptuar edhe vendimin për prishjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin Isa Mustafa.Vendimin e saj, PDK-ja e ka arsyetuar me faktin se Qeveria aktuale e ka humbur fuqinë e vendimmarrjes, duke ia atribuar sidomos dështimin e procedimit për ratifikim në Kuvend të Marrëveshjes për Demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.Përcaktimin e PDK-së për rrëzimin e qeverisë dhe prishjen e koalicionit, deputetët e LDK-së, gjatë fjalimeve, e kanë cilësuar si skenar të përgatitur më herët në bashkëpunim me opoziten . /albeu.com/