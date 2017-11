Ia mori PDK-së komunën, kandidati i LDK-së falenderon Vetëvendosjen

Shtuar më 19/11/2017, ora 23:09

Lidhja Demokratike e Kosovës ka rikthyer pushtetin në Vushtrri pas 10 vjetësh që e mbante Partia Demokratike e Kosovës.Kandidati i LDK-së, Xhafer Tahiri , që do të jetë kryetar i ri, ka thënë se do të jetë kryetar i të gjithë qytetarëve “Kjo është një fitore e qytetarëve të Vushtrrisë, të cilët në mënyrë festive sot votuan për ndryshim. Jam i gatshëm që të punojë me secilin qytetar, me secilin asamblist, me secilin biznes për të zgjidhur hallin e secilit qytetar”, ka thënë Tahiri , për KTV-në. Tahiri ka thënë se dëshiron që të falënderojë edhe Lëvizjen e Vetëvendosje edhe AKR-në, me të cilët ai kishte koalicion, për siç ka thënë një angazhim të sinqertë.“Jam shumë i lumtur që edhe Vetëvendosje edhe AKR-ja kanë besuar në programin tim dhe kanë besuar në ndryshim. Falënderoj qytetarët në radhë të parë pa dallim, sepse kjo është fitore e tyre”, ka thënë Tahiri