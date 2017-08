Humbin jetën dy persona nga aksidentet në Kosovë

Shtuar më 18/08/2017, ora 11:36

Policia e Kosovës ka bërë me dije përmes raportit të saj të 24 orëve se në këtë hark kohor kanë humbur jetë n dy persona në aksidente automobilistike.Nga aksidenti në Besjanë ka vdekur një person i gjinisë mashkullore ndërsa në Fushë-Kosovë ka ndërruar jetë një këmbësore e cila ishte duke u trajtuar në QKUK."Fsh. Doberdol, Podujevë 17.08.2017-11:53. Ka ndodhur aksident trafiku në mes dy veturave civile dhe një këmbësori mashkull K/ shqiptar . Si pasojë e aksidentit, këmbësori ka ndërruar jetë, ndërsa dy vozitësit meshkuj K/ shqiptar janë arrestuar, dhe me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje. Trupi i pajetë viktimës është dërguar në IML për obduksion"., - bën me dije Policia. /albeu.com/