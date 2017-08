Hoyt Yee, letër Stavilecit: Shpreh keqardhje për familjen tuaj!

Shtuar më 31/08/2017, ora 21:00

Zëvendës ndihmës-sekretari amerikan, Hoyt Yee, me anë të një letre dërguar ministrit Blerand Stavileci , i ka shprehur keqardhje për sulmin ndaj bashkëshortes së tij, Vitorës.“Dëgjova për sulmin e egër dhe të ulët ndaj gruas suaj dhe desha që në emër të shumë miqve tuaj në qeverinë amerikane të shpreh keqardhje ndaj teje dhe familjen suaj, ndërsa Vitores shërim sa më të shpejtë”, ka shkruar Hoyt Yee.Yee shprehet se pret nga autoritetet kosovare që të hetojnë rastin dhe se shpresojnë që të sillën para drejtësisë sa meë shpejt të jetë e mundur ata që sulmuan gruan e ministrit Stavileci pasditen e së hënës.“Ne do të vazhdojmë në punojmë me ju dhe qeverinë tuaj që të ndërtojmë një të ardhme të sigurt dhe me prosperitet për Kosovën dhe qytetarët e saj. Me partnerë si ju, jam i sigurt se do të jemi të suksesshëm”, përfundon letrën e tij, zv.ndihmës-sekretari amerikan. /albeu.com/