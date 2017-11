Hoxhaj pret në aeroport kongresmenin amerikan

Shtuar më 18/11/2017, ora 12:49

Zëvendës kryeministri i Kosovës , Enver Hoxhaj ka pritur sot në aeroportin e Prishtinës, kongresmenin amerikan Eliot Engel , i cili do të qëndrojë disa ditë për vizitë zyrtare në Kosovë. Hoxhaj ka thënë se Engel është mbështetës i madh i Kosovës dhe pavarësisë së saj, dhe është forcë lëvizëze e mbështetjes amerikane për Kosovën.Ndërkaq, Engel do të ketë një agjendë të ngjeshur takimesh me krerët e institucioneve të Kosovës