Hoxhaj: Do të jemi pjesë e takimit konsultativ të mërkurën

Shtuar më 14/08/2017, ora 17:10

Kryesuesi i seancës së Kuvendit Adem Mikullovci u ka bërë ftesë partive për një takim konsultativ për ditën e mërkurë.I kontaktuar nga Indeksonline, nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj ka konfirmuar se do të jenë pjesë e këtij takimi. Hoxhaj ka theksuar se koalicioni PDK-AAK-Nisma do të jenë pjesë e këtij takimi konsultativ “PDK-AAK-NISMA do të marrin pjesë në takimin konsultues të mërkurën dhe se në vend të veprimeve të njëanshme, i japim prioritet dialogut ndërpartiak dhe mirëkuptim për të konstituar Kuvendin dhe formuar Qeverinë e re”, ka thënë Hoxhaj