Hoti-qytetarëve: Vishuni bukur e dilni në zgjedhje!

Shtuar më 09/06/2017, ora 18:54

Kandidati për Kryeministër, Avdullah Hoti , gjatë tubimit përmbyllës së fushatës zgjedhore në Prishtinë, është shprehur tepër optimist për fitore më 11 qershor, në ditën kur edhe e gjithë Kosova voton për ta zgjedhur Kryeministrin e vendit.Në fjalimin e tij para qytetarëve të Prishtinës, Hoti tha fitorja e koalicionit në të cilin bën pjesë edhe vetë, është fitore e qytetarëve të Kosovës.“Ky është momenti më i madh i jetës time, sot ashtu siç ju kam parë edhe javëve të fundit, ju shoh të lumtur, kjo lumturi shihet në sytë e juaj, fitorja jone është afër, fitorja e këtij koalicioni është fitore e qytetarëe të Kosovës, me këtë fitore ne çlirojmë të ardhmen e fëmijëve tanë, fitorja jonë ka filluar para 10 ditëve, ka lindur në Podujevë, ka vazhduar në Obiliq, Fushë Kosovë, Shtime, Kaçanik, Junik, Deçan të gjitha komunat e Kosovës. Është rritur tutje në Pejë, Gjilan, Lipjan, Viti, Ferizaj e sot po kulmon këtu në Prishtinë me një masë të jashtëzakonshme të njerëzve”.“Për një Kosovë të zhvilluar, me miqësi të përhershme me SHBA, për integrime evropiane”.“Ne jemi të gatshëm të marrim këtë përgjegjësi, unë jam i nderuar dhe i vendosur për të çuar këtë vend përpara, jam i nderuar për besimin që më është dhenë për të finalizuar projektin e Rugovës, unë betohem para juve sepse unë do të mbajë fjalën. Të dashur qytetarë, Republikën mund ta bëjmë vetëm njerëz të ndershëm dhe atdhetarë, ky është ekipi im, kjo është lista që ju prezantojmë, e njerëzve atdhetarë, këta janë njerëzit që e njohin Republikën si të vetmin vend të tyre...Vishuni bukur e dilni në zgjedhje sepse më 12 qershor është festë e madhe në gjithë Kosovën’, u shpreh ndër të tjera Hoti . /albeu.com/