Hoti: Po shkomim mirë me Vetëvendosjen

Shtuar më 09/09/2017, ora 08:37

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së dhe Alterantivës, Avdullah Hoti , ka thënë në “Interaktiv” të KTV-së se me Vetëvendosjen pajtoheshin në 22 nga 40 pikat programore të saj.“Për të tjerat kishte vend për diskutim ose ishin diametralisht të kundërta me qëndrimet tona”, ka thënë Hoti Megjithatë, ai ka thënë se puna në përafrimin e qëndrimeve ishte dinamizuar dhe po shkonte mirë.“Ekipet u themeluan dhe po punonin mjaftë mirë. Kam pasur besimin se Vetëvendosje do të afrohej në qëndrimet tona”, ka thënë Hoti Hoti ka thënë se Behgjet Pacolli kishte caktuar datën 7 shtator si datë kur LDK-ja të merreshim vesh me Vetëvendosjen , të cilën datë nuk e priti.