Hoti: LAA nuk merr pjesë në seancat e radhës

Shtuar më 24/08/2017, ora 15:53

Kandidati për kryeministër nga LDK, Avdullah Hoti në një konferencë për media ka folur për rrjedhën e seancës së sotme ku tha se seanca e sotme nuk duhet të përsëritet asnjëherë sepse qytetarët Kosovës nuk kanë nevojë të dëgjojnë fjalime të tilla.Ai tha se koalicioni LAA nuk do të marrë pjesë më në seancat e Kuvendit deri sa të bëhet e qartë se si do të formohen institucionet Hoti tha se PAN po shfrytëzon Kuvendin për motive të ulëta politike kurse VV vitin e kaluar kishin shkuar aq lagë për ta arritur në pushtet sa që kishin sulmuar kryeministrin Mustafa në Kuvend dhe jashtë Kuvendit.Sipas Hotit qytetarët e dinë se dy individë po monopolizojnë institucionet Kadri Veseli e Ramush Haradinaj. Hoti foli edhe për bashkëpunimin e mundshëm mes LAA dhe VV ku tha se ata po duan koalicion me LAA por nuk janë të gatshëm që të bashkëpunojnë.Ai tha se si mund të bashkëpunojnë VV me neve kur kanë dorëzuar 70 dosje në prokurori, duke thënë se ata duhet të qartësohen. /albeu.com/