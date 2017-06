Hoti bën homazhe te varri i Ibrahim Rugovës

Shtuar më 08/06/2017, ora 13:56

Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës , Avdullah Hoti , sot ka bërë homazhe te varri i presidentit historik, Ibrahim Hoti , përmes një postimi në facebook, shkroi se presidenti Ibrahim Rugova ishte prijës i një gjenerate atdhetarësh që krijuan shtetin e Kosovës , ndërsa sot sipas Hotit, Rugova është frymëzim i një brezi të ri me duar të pastra."Presidenti ynë historik Ibrahim Rugova ishte prijës i një gjenerate atdhetarësh që krijuan shtetin e Kosovës Rugova sot është frymëzuesi i një brezi tjetër me duar të pastra. Brezit të Republikës, që po synon forcimin e sovranitetit shtetëror ku sundon ligji, pa krim e korrupsion, të zhvilluar ekonomikisht, të integruar në BE dhe në miqësi të përjetshme me SHBA-në”, theksoi Hoti . /albeu.com/