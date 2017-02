Hetemaj tregon përse refuzoi Kosovën për Finlandën

Shtuar më 04/02/2017, ora 09:57

Pas shumë vitesh nga zgjedhja e tij për të përfaqësuar Finlandën , Përparim Hetemaj rikthehet të flas për këtë çështje. Mesfushori kosovar ka folur në një konferencë për mediat para ndeshjes që Chievon, që do të luhet këtë fundjavë në Serinë A.Edhe pse Kosova tashmë është pranuar në FIFA dhe UEFA, Hetemaj tregon përse e refuzoi ekipin e vendlindjes së tij, ku u shpreh“Tani kam 30 vite mbi super dhe mendoj që edhe për 5 vite do të jem aktiv si futbollist. Kam luajtur shumë vite për Finlandën , ndërsa Kosova ka filluar një projekt të ri në të cilin nuk e kam parë veten (për shkak të moshës) sepse te gjithë futbollistët e Kosovës janë të ri dhe është e rrugës tu japin mundësin atyre që të arrijnë diçka.Mbi të gjitha ka qenë vendim i vështirë, do të doja të luaja për të dy përfaqësueset e por kjo nuk është e mundur.”