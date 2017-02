Haziri: Të shkëmbejmë territore me Serbinë, Presheva të na bashkohet

Shtuar më 03/02/2017, ora 20:08

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, në Info Magazine të Klan Kosoëvs, ka deklaruar se problemi me Serbinë është krejtësisht territorial dhe mund të zgjidhet duke shkëmbyer territor, rrjedhimisht duke i kthyer kufijtë sipas atyre të vitit 1956."Ideja e shkëmbimit të territoreve vetëm po replikohet. Ne me Serbinë kemi problem territorial dhe pa u zgjidhur kjo gjë, nuk mund të ketë paqe dhe qetësi. Duhet që të kthehen kufijtë në bazë të kriterit demografik, sepse në vitet e 50-ta Serbia mbi këtë parim ka bërë riorganizim territorial . Pse shqiptarët e Luginë së Preshevës të mos bashkohen me shtetin e tyre, sepse edhe atëherë i kanë takuar Kosovës”, ka thënë më tej Haziri.Ai po ashtu ka deklaruar se territorial i Kosovës është i garantuar dhe provokimet e Serbisë duhet të shikohen në kontekst populist të liderëve serbë.“Ardhja e sekretarit të NATO vjen në kohën kur republika jonë është cënuar si rrjedhojë e një agjende politike që Serbia e ka për konsum të brendshëm. Dy takimet në Bruksel dhe vizitat e fundit sigurojnë stabilitetin në vend. NATO është garantues – forcë që detyron paqen. Prezenca e sekretarit të saj në Kosovë sot tregon forcën e aleancës përkundrër krizave të ndryshme”.“Heqja e murit është çështje kohe. Nuk duhet lejuar ngritja e barrierave dhe ngritja e mureve. Duhet që serbët ta kuptojnë që cbllokimi i urës nuk lejon ngritje të barrierave”.“Në këtë fazë është dialogu mekanizmi i vetëm që zgjidhë problemet. Ka një komplikim në këtë çështje. Sepse zakonisht kur qeveria bjen vendim për dicka, komuna merret me ekzekutimin. Por në këtë rast komuna e ka pjellë këtë problem”, u shpreh ai.“Partia që sot udhëheq Serbinë është ndërtuar në sllogane dhe populizma. Atyre po u duket se presidenti i ShBA-së do të bëhet aleat i serbëve në Ballkan, megjithëse pritjet janë se nuk do të ketë kurrfarë ndryshimi të qasjes amerikane në këtë territor. Zërat populist në Europë janë kërcënim dhe janë në rritje”./Albeu.com/